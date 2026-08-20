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Após conversa com Vanessa, Raquel acaba em lágrimas: «Sinto o findar de uma amizade»

No Big Brother Verão, Raquel e Vanessa têm uma conversa sobre o estado da amizade das duas. Vanessa esclarece o que queria dizer quando usou a palavra “coitadinha” e Raquel explica que se sentiu desumanizada. Vanessa diz que sentiu que toda a relação das duas resumiu-se à palavra que usou. Raquel puxa o tema do Boris e muda bastante a postura. Acaba por dizer que têm visões de lealdade diferentes.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas

VOTE PARA SALVAR:

BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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