Após "gastar" dinheiro do prémio, Concorrentes viram-se contra João Ventura: «Pára de gastar o meu dinheiro»

No Big Brother Verão, Raquel juntou-se a João no Jardim e não poupou críticas, considerando pouco correto o colega gastar dinheiro do prémio para ir à festa. Sara também entrou na conversa, mostrando-se indignada com a comparação feita por João entre ir à festa e um vício, como o tabaco. Perante a tensão, o concorrente retirou-se para a casa de banho, onde acabou por rir sozinho da situação. De volta ao Jardim, a indignação dos colegas manteve-se, e o tema prolongou-se até ao Quarto, onde Sara e Miguel voltaram a confrontar João diretamente sobre a sua atitude.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16