Após julgamento de Raquel, Tatiana e Mariana Sá sobre relação próxima com Nuno, Sara desaba em lágrimas

No Big Brother Verão, Tatiana reuniu Mariana Sá, Raquel e Sara para discutir a falta de união entre as concorrentes, motivada pelas queixas que ouviu ao entrar na Casa Principal. O tema em destaque foi a relação entre Nuno, Raquel e Sara: Mariana Sá e Tatiana criticaram as atitudes de Sara, que garantiu ser apenas amiga de Nuno e estranhou a intensidade da situação a apenas seis dias de concurso. A conversa aqueceu quando Raquel acusou Sara de falta de amor próprio e confiança, levando-a às lágrimas.
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!