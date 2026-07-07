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Após julgamento de Raquel, Tatiana e Mariana Sá sobre relação próxima com Nuno, Sara desaba em lágrimas

No Big Brother Verão, Tatiana reuniu Mariana Sá, Raquel e Sara para discutir a falta de união entre as concorrentes, motivada pelas queixas que ouviu ao entrar na Casa Principal. O tema em destaque foi a relação entre Nuno, Raquel e Sara: Mariana Sá e Tatiana criticaram as atitudes de Sara, que garantiu ser apenas amiga de Nuno e estranhou a intensidade da situação a apenas seis dias de concurso.  A conversa aqueceu quando Raquel acusou Sara de falta de amor próprio e confiança, levando-a às lágrimas.

Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

IRIS – 761 20 20 05

JOÃO GOMES – 761 20 20 07                   

PEDRO – 761 20 20 14

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

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