Após momento tenso, colegas tentam reconfortar Nuno

O Big Brother reuniu os concorrentes da Casa Principal para um momento de apresentações, dando oportunidade a cada um de se dar a conhecer aos colegas. O momento ganhou um tom mais emotivo quando Nuno partilhou um dos capítulos mais difíceis da sua vida. O concorrente revelou que, nos últimos anos, perdeu o pai e a mãe, emocionando os colegas com o seu testemunho.
Após a Cadeira Quente, os colegas procuraram reconfortar Nuno, depois de este ter partilhado alguns momentos marcantes da sua história de vida. O concorrente admitiu que foram fases complicadas e confessou que sempre se considerou uma pessoa reservada na forma como expressa os sentimentos.
Nuno revelou ainda que a única família direta que tem atualmente é a irmã e as suas cadelas, um detalhe que emocionou os colegas dentro da casa.
Mais tarde, Raquel questionou-o sobre se continua a manter a fé, ao que Nuno respondeu de forma emotiva, afirmando que tem sempre os pais no seu coração.