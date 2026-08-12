Cristiano Ronaldo reagiu a uma publicação da TVI sobre o seu casamento com Georgina Rodríguez e deixou uma mensagem dirigida a Cristina Ferreira.
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Após notícias sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou-te dar exclusivo»
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Após notícias sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou-te dar exclusivo»
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