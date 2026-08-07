Após o Especial, Boris perde a cabeça: «Não vou proteger mais o prémio»

No Big Brother Verão, no Especial, os concorrentes consultam o extrato bancário da semana. Durante as contas, alguns dos concorrentes apercebem-se que João Ventura afinal não gastou dinheito nenhum a invadir a festa. A seguir ao direto, Boris mostra-se revoltado com os gastos de alguns colegas.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16