Após palavras duras de Nuno, Raquel fica lavada em lágrimas: «Nunca fui tratada assim»

No Big Brother Verão, durante o Especial com Maria Botelho Moniz, Raquel e Nuno conversam no confessionário sobre a "relação" de ambos, que tem vindo a deteriorar-se. Após o momento, Raquel fica lavada em lágrimas: «Nunca fui tratada assim».
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16