VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Após palavras duras de Nuno, Raquel fica lavada em lágrimas: «Nunca fui tratada assim»

No Big Brother Verão, durante o Especial com Maria Botelho Moniz, Raquel e Nuno conversam no confessionário sobre a "relação" de ambos, que tem vindo a deteriorar-se. Após o momento, Raquel fica lavada em lágrimas: «Nunca fui tratada assim».

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

05:21

De um lado, Raquel chora. Do outro lado, Nuno reage sem dó: «É tóxica»

22:52 Ontem
02:06

Enervado, Nuno afirma que "a melhor decisão que teve na vida" foi rejeitar Raquel

22:22 Ontem
06:57

Nuno rejeita qualquer tipo de ligação a Raquel: «Não sou a tua pessoa»

22:21 Ontem
02:07

Nuno arrasa atitudes de Raquel: «É falsa»

22:16 Ontem
04:24

Mariana Sá revolta-se com Joaquim e atira: «Ele que venha para cima de mim»

22:13 Ontem
04:49

Mariana Sá e Miguel trocam beijos intensos e apaixonados

21:28 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Choque: Ex-concorrente do Big Brother Famosos é encontrada morta em casa e há indícios de terrorismo

Ontem às 11:55

Indireta? Após vídeo de Carolina Pinto, Marco Costa partilha recado que está a dar que falar

Ontem às 10:02

Viveu um romance polémico no Secret Story. Agora anuncia que já é pai novamente: «Faltam-me as palavras»

Ontem às 14:48

Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo

Ontem às 16:19

Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo

Ontem às 12:36
Ver Mais

Notícias

De jogador de futebol profissional ao Big Brother Verão: as imagens mais sensuais do concorrente que está a conquistar Portugal

Ontem às 18:36

Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»

Ontem às 17:40

Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo

Ontem às 16:19

Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

Ontem às 16:10

O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se

Ontem às 16:07
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Mal entrou no ‘Big Brother Verão’ e já está a conquistar corações: veja as melhores fotos de Nuno

Ontem às 18:33

Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»

Ontem às 17:40

Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo

Ontem às 16:19

Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

Ontem às 16:10

Viveu um romance polémico no Secret Story. Agora anuncia que já é pai novamente: «Faltam-me as palavras»

Ontem às 14:48
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

05:27

Sara e Joaquim passam-se e criticam atitude de João Ventura: «Vem agora com ciúmes (...) é uma criança»

Ontem às 14:10
09:05

Tatiana chora baba e ranho no colo de Sara. E este é o motivo

Ontem às 14:05
08:37

Tatiana "encosta" Joana à parede: «Não posso confiar em ti (...) provocaste...»

Ontem às 14:00
04:23

Clima de tensão! João Ventura confronta Tatiana: «Isso está a afastar-nos»

Ontem às 13:34
03:38

Momento épico: Raquel e Íris descobrem que têm o mesmo gosto musical

Ontem às 12:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Namorado oferece presente original a Nuno Eiró: "A estrela que guia o meu caminho"

Há 3h e 28min

Em dia especial, namorado declara-se a Nuno Eiró: "Afinal, é isto que é o amor!"

Ontem às 17:05

Após anunciar adeus à TVI, Marcia Soares partilha novidade: "Lá estarei"

Ontem às 16:42

Marcia Soares toma decisão surpreendente... e deixa de ser comentadora na TVI!

Ontem às 16:14

Tragédia: ex-concorrente do "Big Brother Famosos" encontrada morta! Crime investigado como terrorismo

Ontem às 13:37
Ver Mais Outros Sites