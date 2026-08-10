No Big Brother Verão, Boris mostra-se arrependido após comentário polémico que fez sobre Raquel.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Após polémica com Raquel, Boris dirige sentido pedido de desculpas: «As mulheres não devem ser objetificadas»
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:10
Após polémica com Raquel, Boris dirige sentido pedido de desculpas: «As mulheres não devem ser objetificadas»
Há 3h e 58min
10:34
Primeira ronda de nomeações concluída. Saiba quem ficou mais perto da porta
Há 3h e 51min
02:04
Mariana Sá chega a estúdio e “dá de caras” com a família de Miguel. E esta foi a reação
Hoje às 00:44
04:18
Volte-face do nomeado traz consequência. E esta foi a reação da "vítima" escolhida por Tatiana
Hoje às 00:40
02:42
Boris conquista liderança. E esta concorrente ficou nomeada diretamente
Hoje às 00:35
07:51
Prova do Líder concluída! Descubra quem venceu esta semana
Hoje às 00:33
00:52
Avaliação negativa de Miguel traz consequência amarga
Hoje às 00:23
08:39
Bem ou Mal sucedido? Concorrentes avaliam liderança de Miguel
Hoje às 00:20
07:08
Recém-namorados acabam a noite separados. Esta foi a reação de Miguel à expulsão de Mariana Sá
Hoje às 00:14
02:56
Votação mais renhida de sempre! Descubra quem foi o expulso da noite
Hoje às 00:06
05:40
Tatiana aborda período difícil da vida: «Ele queria que eu me tornasse outra pessoa»
Ontem às 23:54
07:38
«Eu não senti a presença paterna: Tatiana abre o coração na Curva da Vida. Veja aqui o momento na íntegra
Ontem às 23:50
07:38
Tatiana conta como sobreviveu a conflitos em Angola: «Foi dos momentos mais traumáticos que eu vivi»
Ontem às 23:49
07:38
«Chamavam-me barata russa»: Tatiana fala sobre grave discriminação que viveu
Ontem às 23:49
07:17
Pedido de namoro custa caro. Quantia gasta gera discórdia na casa
Ontem às 23:40
04:35
Oficialmente namorados! Miguel faz pedido a Mariana Sá carregado de ternura
Ontem às 23:32