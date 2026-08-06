Após polémica, Sara desabafa finalmente com Raquel: «Senti mesmo que me estavas a diminuir»

No Big Brother Verão, Sara procurou Raquel para colocar um ponto final numa questão que se arrastava desde domingo. Durante a conversa, Sara acabou por partilhar as suas inseguranças relacionadas com a própria beleza, confessando ter-se sentido diminuída pela colega. Raquel garantiu que não teve essa intenção, nem alguma vez procurou estabelecer comparações entre as duas, terminando por pedir desculpa.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16