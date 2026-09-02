Após sanção, Sara desaba em lágrimas e não se conforma

No Big Brother Verão, depois do Especial, Sara diz que gostou muito de tudo menos da sanção e Nuno comenta que já esperava que o Big dissesse alguma coisa. Sara mostra-se desiludida, mas Vanessa pede-lhe para desvalorizar. Momentos depois, Sara partilha que sente que estragou tudo e que “vai matar a sua cabeça” com o que aconteceu. A concorrente afirma que nem o 6º lugar merece.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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