Após sanção, Sara desaba em lágrimas e não se conforma

No Big Brother Verão, depois do Especial, Sara diz que gostou muito de tudo menos da sanção e Nuno comenta que já esperava que o Big dissesse alguma coisa. Sara mostra-se desiludida, mas Vanessa pede-lhe para desvalorizar. Momentos depois, Sara partilha que sente que estragou tudo e que “vai matar a sua cabeça” com o que aconteceu. A concorrente afirma que nem o 6º lugar merece.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18