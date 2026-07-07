Após trocas na casa da avó, Joana desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo

No Big Brother Verão, após escolhas do colega, Joana queixa-se a Boris da sua escolha e acaba mesmo por emocionar-se. A concorrente admite que não quer estar no meio dos casais.
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
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