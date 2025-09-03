No «Dois às 10», Ana Soares abriu o coração sobre a gravidez após várias perdas gestacionais e confessou o medo constante que sente. A ex-concorrente do Big Brother e Ruben Silvestre partilharam a ansiedade e a esperança que acompanham esta nova fase da vida do casal, à espera do primeiro filho em comum.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Após várias gravidezes interrompidas, Ana Soares admite: «Cada ida à casa de banho é um medo»
- Hoje às 11:26
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:23
Após várias gravidezes interrompidas, Ana Soares admite: «Cada ida à casa de banho é um medo»
Hoje às 11:26
02:28
Big Brother Verão: tensão entre Catarina Miranda e Afonso Leitão após especial
Há 45 min
02:59
Viriato Quintela quer que Miranda e Afonso saiam: «Aquilo que eles adicionam à casa é stress... malícia»
Há 52 min
03:38
Mulheres da casa do Big Brother Verão fazem revelação preocupante
Há 54 min
03:43
Daniela Santos fala de sedução de Afonso Leitão e fica constrangida
Há 1h e 4min
05:33
Afonso Leitão dá workshop de sedução e Jéssica Vieira fica de fora
Há 1h e 12min
04:44
Catarina Miranda exalta-se com Viriato Quintela: «Como homem és uma vergonha! Não vales nada»
Há 1h e 37min
05:20
Bruna passada com Afonso Leitão: «Lidar com putos assim, não»
Há 1h e 44min
04:10
Daniela Santos deixa comentadores em choque com opinião insólita
Há 1h e 46min
03:51
Alta tensão! Viriato Quintela levanta-se e discute com Afonso Leitão cara a cara
Há 1h e 52min
04:15
Afonso arrasa Viriato: «Gosta de enaltecer o nome da família dele sendo um cobarde»
Há 1h e 55min
03:03
Leite entornado e colegas em esforço na prova semanal... enquanto alguém dorme profundamente
Há 2h e 6min
01:40
«O grande desespero que ela sente por ele...»: Daniela Santos quebra o silêncio sobre avanços de Miranda perante Afonso
Há 2h e 16min
01:30
Viriato acredita na expulsão de Afonso ou Miranda: «Sai ele ou ela (...) e depois eu ganho isto»
Há 2h e 39min
05:58
Viriato Quintela sobre Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Estamos aqui reféns deles»
Há 2h e 39min
05:45
Farpas entre Bruna e Catarina Miranda não têm fim: «O que é que tu tens a mais e eu a menos?»
Há 2h e 42min
05:44
Dinâmica deixa ambiente tenso na casa! Catarina Miranda para Viriato: «Tu és um banana»
Há 3h e 46min
09:36
Berros e acusações! Afonso Leitão aponta o dedo a Bruna: «Há imagens»
Há 3h e 47min
09:36
Caos e gritaria! Viriato Quintela perde as estribeiras com Afonso e tem atitude impulsiva
Há 3h e 48min
07:20
Bruna passada com atitudes de Afonso Leitão: «Mais vale eu ir-me embora»
Há 3h e 51min
14:06
Casa do Big Brother Verão num caos! Afonso leva Bruna ao limite: «Estou farta disto»
Há 3h e 56min
06:47
Viriato no centro das acusações! Afonso implacável: «Consegues ser muito pior que nós»
Hoje às 16:19
06:42
Catarina Miranda atira a Viriato Quintela sobre comportamento impulsivo: «Fê-lo propositadamente»
Hoje às 16:17
06:25
Polémica dos gelados volta a ser discutida e Catarina Miranda ataca Viriato Quintela: «Vou-te acusar...»
Hoje às 16:00
06:57
Catarina Miranda afirma que o programa não se faz sem ela e Big Brother responde
Hoje às 15:59
04:04
Tensão entre Viriato e Bruna: «Deixa-me falar, tira o meu nome da tua boca»
Hoje às 15:49
02:38
Miranda mete mãos à cabeça e passa-se ao deparar-se com situação na cozinha
Hoje às 14:57
02:33
Catarina Miranda não perde oportunidade de fazer conversa picante com Afonso: «Onde vou arranjar tomates?»
Hoje às 14:45
01:06
Viriato Quintela faz pergunta que deixa Catarina Miranda embaraçada
Hoje às 14:37
07:37
«Tu não te consegues defender do inicio ao fim…»: Catarina Miranda não poupa Viriato Quintela
Hoje às 12:37
04:07
Afonso Leitão coloca Viriato Quintela contra a parede e a resposta não podia ter sido mais sincera
Hoje às 12:31
01:16
Confissão inesperada: Afonso Leitão fala sobre perda de controlo no Big Brother Verão
Hoje às 12:20
02:54
Bruna admite ter sentido raiva de alguém dentro da casa… mas o nome revelado foi inesperado
Hoje às 12:18
02:49
«Sentiste alguma atração na casa?»: Viriato Quintela responde à pergunta mais aguardada
Hoje às 12:14
01:31
«Já tiveste pena de alguém aqui na casa?»: Catarina Miranda dá resposta surpreendente
Hoje às 12:10
01:31
Bruna coloca questão mordaz a Catarina Miranda e a resposta surpreende todos
Hoje às 12:10
01:04
Afonso Leitão faz ‘birra’ com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito
Hoje às 11:47
04:07
Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina
Hoje às 11:41
13:13
«Vai entusiasmar-se»: a enigmática previsão de Jéssica Vieira sobre Viriato Quintela
Hoje às 11:40
07:17
Ruben Silvestre recorda altos e baixos na relação com Ana Soares: «Ela nunca me largou a mão»
Hoje às 11:39
00:00
Futuro risonho para Catarina Miranda? Pêndulo de Jéssica Vieira tem noticias preocupantes
Hoje às 11:17
08:12
Vai chegar à final? ‘Pêndulo do óbvio’ prevê futuro de Bruna
Hoje às 11:08
02:25
Imperdível: Viriato Quintela arranca risos com imitação nunca antes vista
Hoje às 10:28
01:25
Catarina Miranda abana o ‘bumbum’ em direção a Afonso Leitão
Hoje às 10:11
02:12
«Tu vales zero como homem»: Catarina Miranda não perdoa Viriato Quintela
Hoje às 10:06
03:30
Viriato Quintela implacável com Afonso Leitão: «Pelo menos nunca utilizei pessoas para chegar onde estou»
Hoje às 09:59
05:41
Viriato Quintela lança provocação à dupla: «Nunca precisei de andar nas cuecas de alguém…»
Hoje às 09:39
01:28
Catarina Miranda força beijo, mas Afonso Leitão vira a cara em desespero
Hoje às 09:37
01:52
Desesperado por atenção, Afonso Leitão tem proposta para voltar a ser assunto no Especial
Hoje às 09:22
03:12
A sós, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm conversa especial sobre o futuro
Hoje às 09:08
01:14
Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»
Hoje às 09:05
01:51
Afonso Leitão faz proposta a Catarina Miranda
Hoje às 08:47
01:26
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Hoje às 08:18
01:38
«A Catarina Miranda não é uma mulher, é uma criançola»: Concorrente reage a quente a frase sobre si
Ontem às 22:51
01:47
A frase anónima dirigida a Jéssica Vieira que poderá ter vindo de... um dos seus aliados
Ontem às 22:41
02:57
Big Brother surpreende os concorrentes: «O passaporte para a Final está a subir à cabeça de Viriato?»
Ontem às 22:38
03:46
Depois do frente-a-frente, Afonso e Viriato trocam elogios entre si e fazem planos lá fora?
Ontem às 22:29
01:42
Afonso deu dicas de engate a Viriato: «Essa técnica do (...) sou capaz de experimentar lá fora»
Ontem às 22:25
01:49
«Foi um ato intimidatório, tu querias ver se ele...»: Miranda sobe o tom de voz para Viriato
Ontem às 22:11
03:08
«Falarem por cima de mim é que não»: Maria Botelho Moniz é obrigada a meter ordem na casa em direto
Ontem às 22:09
02:00
O gesto polémico e intimidatório de Viriato que causou alvoroço na casa da Malveira
Ontem às 22:01