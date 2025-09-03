VÍDEO SEGUINTE
Após várias gravidezes interrompidas, Ana Soares admite: «Cada ida à casa de banho é um medo»

No «Dois às 10», Ana Soares abriu o coração sobre a gravidez após várias perdas gestacionais e confessou o medo constante que sente. A ex-concorrente do Big Brother e Ruben Silvestre partilharam a ansiedade e a esperança que acompanham esta nova fase da vida do casal, à espera do primeiro filho em comum.

  • Hoje às 11:26
