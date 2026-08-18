Aqueceu! Tatiana e Vanessa voltam a entrar em confronto

No Big Brother Verão, os concorrentes debatem sobre o que é “ouvir um não” e Tatiana dá o seu parecer e afirma que cada um tem o seu tempo, como é o caso da situação de Vanessa e Raquel.

Vanessa interrompe para fazer um comentário e Tatiana exalta-se com ela. Veja as reações.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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