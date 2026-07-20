Aquilo que não viu na Gala. Vanessa confronta Nuno: «É só ataques para cima de mim»

Depois de verem as primeiras imagens da noite, Vanessa mostra-se surpreendido pelas palavras de Nuno sobre a sua proximidade a João Ventura. O concorrente explica a sua relação com Vanessa e pede aos colegas para aproveitarem a vida pois é curta. Sara comenta que até nas Galas, “fazem castings”. Depois, Boris vai desculpar-se a Nuno por o ter nomeado diretamente e Joana agradece pela imunidade. Tatiana e Joana esclarecem-se sobre as imagens e as duas comentam que o afastamento não significa que estão de armas apontadas. Vanessa e João tentam esclarecer com Nuno as imagens que viram e os dois esclarecem que não são amigos por jogo nem o conseguiram ser. Já na Sala, João atira que com a escolha de aliados, dá para perceber muita coisa.
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