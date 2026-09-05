No Em Família, recebemos Diogo e Ariana, ex-concorrentes do Secret Story 10. O casal falou da participação no programa e revelou como está a vida fora do mesmo.
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Ariana emociona-se em direto com palavras de Diogo
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