Arrependido! Boris arrepende-se do que disse e pede desculpa a Nuno e Sara

No Big Brother Verão, Boris pede desculpa a Nuno e Sara sobre as coisas que disse sobre eles e assume que muitas vezes diz “coisas à toa” e entra nas conversas dos colegas sem pensar. Nuno relembra que não estavam na conversa e apenas estão a comentar a VT que viram, nomeadamente o comentário dele. Nuno explica ainda que se podem ter afastado pois o Boris dá-se com pessoas que ele não se dá assim tanto, nomeadamente a Vanessa.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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