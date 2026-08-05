Arroz doce "fora d'horas" leva o Big a tomar medidas. E a reação de João Ventura não passou despercebida

No Big Brother Verão, de Madrugada João decide fazer arroz-doce. Mesmo com alguns avisos do Big Brother para respeitar as regras do recolher obrigatório, o concorrente desrespeita as ordens e continua a cozinhar. Perante o incumprimento, o Big aplica uma sanção ao grupo, retirando 200€ ao prémio final. No Quarto, Ana Luísa conta o sucedido. No Confessionário, Sara reprova a atitude do colega. Na Sala, João diz que o Big tem de ter calma e assume ter fome durante a noite. Por fim, João, Vanessa e Raquel acabam a noite a comer o arroz-doce.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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