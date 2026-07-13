Durante o primeiro intervalo da Gala, Nuno conta a Sara que conversou com Raquel para “cada um seguir o seu caminho”. Acrescenta que Raquel o acusou de se ter aproveitado da situação para jogo. Sara diz que consegue perceber esse ponto, mas diz que nunca o fez. Momentos depois, Raquel diz que o Nuno é mesmo “o estilo do seu pai” e Mariana Sá atira que ainda vão parar ao Quarto Secreto. Raquel responde que já “terminaram o que não há” e que eles tiveram um não namoro que já terminou. Íris pergunta se acabaram hoje e Nuno diz que não terminaram tendo em conta que não tinham nada. Chocada, Íris pergunta se não contaram e diz que deviam ter discernimento para contar as coisas.
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As imagens que faltavam. Nuno coloca um "ponto final" com Raquel e conta tudo a Sara
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As imagens que faltavam. Nuno coloca um "ponto final" com Raquel e conta tudo a Sara
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