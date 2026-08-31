As imagens que não viu! Tatiana demora dois minutos e deixa colegas irritados durante a gala

Durante a gala, os concorrentes enfrentam um desafio em que têm apenas 10 minutos para gerir entre todos. Tatiana é a primeira a jogar e demora quase dois minutos, deixando os colegas irritados.

De seguida, Vanessa também ultrapassa a marca dos 60 segundos. Enquanto Sara está no Cubo, a apreensão aumenta entre os concorrentes. Boris comenta que, tendo em conta todo o percurso que teve, precisa de estar com a mulher, ao que Afonso responde que todos têm de estar com a família.

Boris concorda com o colega, mas reforça que precisa de falar por si e das suas próprias necessidades.