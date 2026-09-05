Depois de se sagrar campeã, Sara reencontra o sobrinho. O tão desejado encontro que deixa a vencedora em lágrimas.
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As lágrimas falaram por si: o reencontro carregado de emoção depois da vitória
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