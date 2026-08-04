«Às vezes tens de parar um bocadinho»: Ventura aconselha Tatiana

No Big Brother Verão, Ventura tem uma conversa com Tatiana e aconselha a concorrente a ter atenção à forma como algumas das suas atitudes podem ser interpretadas.
Apesar do alerta, Tatiana mantém a sua posição e garante que está consciente daquilo que faz, reforçando que está a jogar e foi a isso que se propôs desde que entrou na casa.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16