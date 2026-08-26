Atenção, homens: as concorrentes do Big Brother revelam como os preferem

No Big Brother Verão, João Ventura comenta que os homens mais jovens preferem depilar-se totalmente a ter alguns pelos. Sara e Vanessa afirmam preferir homens depilados, o que deixa João desiludido. Tatiana diz que é indiferente, mas "naquela zona", prefere tudo depilado. Ana Luísa diz que não gosta de pelos. Veja o momento.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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