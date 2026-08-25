«Atira o veneno e depois sai para os outros se queimarem»: Tatiana revela o que pensa da influência de Ana Luísa

No Big Brother Verão, Tatiana desabafa com Nuno que nunca beneficiou da aliança da primeira Casa da Avó, contrariamente a Afonso e Ana Luísa. A conversa foca-se em Ana Luísa e Tatiana afirma que são os "amiguinhos" que lhe dão os argumentos. Além disso, acrescenta que, na sua opinião, Ana Luísa atira o veneno e depois sai "para os outros te queimarem", portanto, para si, quem "instiga" é Ana.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18