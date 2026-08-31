No Big Brother Verão, Sara atribui «só sei que nada sei» a Boris. A concorrente justifica que passados 2 meses, sente que o colega ainda está no primeiro dia. Ainda assim, acha que apesar dele saber onde está, continua a não saber o que dizer ou fazer. Boris sente que a sua maneira de estar na vida, está muito relacionada com essa expressão, daí ser uma pessoa também sempre disponível para ouvir e aprender. Veja as opiniões que gerou.
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Atribuição a Boris gera conversa: «Só sei que nada sei»
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Atribuição a Boris gera conversa: «Só sei que nada sei»
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