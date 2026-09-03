Atribuição de Ana Luísa a Boris leva Ventura intervir em defesa do colega: «Estás a interpretar mal...»

No Big Brother Verão, na atividade dos provérbios, Ana Luísa atribui “pela boca morre o peixe” ao Boris e refere que todas as situações menos boas aconteceram pela forma como falou. Já Vanessa e Ventura afirmam que Ana interpretou mal o provérbio, mas a colega diz que percebeu bem a mensagem. João diz que a Sara já o tinha criticado por destruir uma missão e depois aconteceu o mesmo e isso, para si, são telhados de vidro.

Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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