Atribuição de Miguel a Tatiana gera conflito: «Buraco negro»

No Big Brother Verão, Tatiana foi duramente contrariada durante a dinâmica desta tarde. Miguel atribuiu-lhe o "buraco negro" e a concorrente teve uma reação estranhamente calma. Mariana Sá não aguentou e levantou uma discussão acesa com Tatiana.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16