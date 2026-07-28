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Avião para Boris e Joana gera confusão no Big Brother Verão: As imagens completas da polémica que abalou a casa

O ambiente na casa do Big Brother Verão ficou em suspenso após a passagem de um novo avião. A mensagem, dirigida a Boris e Joana, apanhou todos de surpresa e rapidamente deu origem a várias interpretações, sem que os concorrentes conseguissem chegar a uma conclusão sobre o seu verdadeiro significado.

Na faixa era possível ler-se: "Boris+Jojaadn. Deixaste-nos cair. Enfim". A forma como a mensagem foi escrita aumentou a confusão e alimentou as dúvidas dos habitantes da casa, que passaram largos minutos a tentar perceber o que estaria por detrás da crítica.

Quem mais sentiu o impacto foi Boris. Bastante preocupado, o concorrente confessou recear que o avião estivesse relacionado com a imagem que tem transmitido no jogo e mostrou-se apreensivo com a reação da mulher ao que tem acontecido dentro da casa. O estado emocional foi tal que Boris chegou a admitir a possibilidade de abandonar o reality show.

Também Joana ficou visivelmente emocionada. A concorrente reconheceu que não conseguiu interpretar a mensagem e mostrou-se afetada com a incerteza em torno do seu conteúdo.

Veja aqui: Lágrimas, choque e dúvidas - Todas as reações ao avião para Boris e Joana

Sem qualquer esclarecimento sobre a origem do avião ou o significado da frase, o momento continuou a dominar as conversas entre os concorrentes, que permaneceram intrigados com aquela que foi uma das mensagens mais misteriosas desta edição do programa.

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