Bastou Ventura dizer «discordo»: instala-se a discussão!

No Big Brother Verão, o anfitrião põe os concorrentes à prova com questões polémicas, que devem responder com “concordo” ou “discordo”. À frase «é mais difícil enfrentar um amigo do que um inimigo», Ventura é o único a discordar. Sara e Tatiana apresentam argumentos para que a sua resposta não seja credível e a instala-se a discussão.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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