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Bem ou Mal sucedido? Concorrentes avaliam liderança de Miguel

Na Gala do Big Brother Verão, concorrentes votam na liderança de Miguel. Contados os votos, foi notório que o concorrente não foi bem-sucedido.

  • Big Brother
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