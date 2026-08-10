Na Gala do Big Brother Verão, concorrentes votam na liderança de Miguel. Contados os votos, foi notório que o concorrente não foi bem-sucedido.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Bem ou Mal sucedido? Concorrentes avaliam liderança de Miguel
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
08:39
Bem ou Mal sucedido? Concorrentes avaliam liderança de Miguel
Há 3h e 14min
10:34
Primeira ronda de nomeações concluída. Saiba quem ficou mais perto da porta
Há 2h e 41min
01:10
Após polémica com Raquel, Boris dirige sentido pedido de desculpas: «As mulheres não devem ser objetificadas»
Há 2h e 48min
02:04
Mariana Sá chega a estúdio e “dá de caras” com a família de Miguel. E esta foi a reação
Há 2h e 50min
04:18
Volte-face do nomeado traz consequência. E esta foi a reação da "vítima" escolhida por Tatiana
Há 2h e 54min
02:42
Boris conquista liderança. E esta concorrente ficou nomeada diretamente
Há 2h e 59min
07:51
Prova do Líder concluída! Descubra quem venceu esta semana
Há 3h e 1min
00:52
Avaliação negativa de Miguel traz consequência amarga
Há 3h e 11min
07:08
Recém-namorados acabam a noite separados. Esta foi a reação de Miguel à expulsão de Mariana Sá
Há 3h e 20min
02:56
Votação mais renhida de sempre! Descubra quem foi o expulso da noite
Há 3h e 28min
05:40
Tatiana aborda período difícil da vida: «Ele queria que eu me tornasse outra pessoa»
Há 3h e 40min
07:38
«Eu não senti a presença paterna: Tatiana abre o coração na Curva da Vida. Veja aqui o momento na íntegra
Há 3h e 44min
07:38
Tatiana conta como sobreviveu a conflitos em Angola: «Foi dos momentos mais traumáticos que eu vivi»
Há 3h e 45min
07:38
«Chamavam-me barata russa»: Tatiana fala sobre grave discriminação que viveu
Há 3h e 45min
07:17
Pedido de namoro custa caro. Quantia gasta gera discórdia na casa
Há 3h e 54min
04:35
Oficialmente namorados! Miguel faz pedido a Mariana Sá carregado de ternura
Ontem às 23:32