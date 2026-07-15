Big Brother anuncia que uma concorrente está fora da Casa e há uma reviravolta

No Big Brother Verão, durante o Especial com Maria Botelho Moniz, os concorrentes assistem a imagens tensas da semana e descobrem tudo aquilo que foi dito nas costas uns dos outros. Após o momento, o Big decide trocar uma concorrente da Casa da Avó para a Casa Principal.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16