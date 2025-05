Big Brother - Cristina Ferreira faz esclarecimento: «Isto acontece sempre...»

Cristina Ferreira fez esta sexta-feira uma revelação em jeito de esclarecimento sobre os concorrentes do Big Brother. Tal como Claudio Ramos já tinha referido, a apresentadora do 'Dois às 10' recordou que os concorrentes já foram exercer o seu direito de voto.

«A gala é no sábado porque temos eleições no domingo, eles já foram votar, porque votaram de forma antecipada», começou por referir a diretora de entretenimento e ficção da TVI, no programa matutino que apresenta em conjunto com Claudio Ramos, ainda que hoje o tenha feito sozinha.

Cristina Ferreira explicou ainda: «Isto acontece sempre. Sempre que há eleições, os concorrentes são levados pela produção a votar, para não serem impedidos de exercer o seu direito de voto», concluiu.