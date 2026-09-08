Big Brother dá «descanso das cordas vocais» a Miranda e Luís e pede-lhes que escolham um porta-voz

No Big Brother Verão, o anfitrião decide dar descanso às cordas vocais de Catarina Miranda e Luís Gonçalves e pede-lhes que escolham dois porta-vozes para os representar.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13