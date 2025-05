«Big Brother» em ebulição: tensão cresce a cada minuto

No «Dois às 10», a incerteza paira sobre a casa do «Big Brother» com a nomeação de Carina, Sara, Igor e Manuel Cavaco. Quem será o próximo a abandonar o jogo? As estratégias e alianças são postas à prova, com cada concorrente a lutar pela sua permanência. A discussão sobre o consenso e a irritação entre os participantes ganha destaque, revelando as tensões internas do grupo. Saiba mais em TVI Player