Big Brother limita acesso às malas e instala o caos na casa

O Big Brother voltou a surpreender os concorrentes da Casa da Avó com uma decisão inesperada. Os participantes foram informados de que as malas passariam a ficar guardadas no Confessionário e que o acesso às mesmas seria bastante limitado.

Perante a nova regra, os concorrentes tiveram apenas um minuto e meio para colocar, num único saco, toda a roupa e os objetos que conseguissem transportar. Durante esse período, seria essa a única roupa que poderiam utilizar nos próximos dias.

No meio da azáfama, Joana apercebeu-se de que não tinha colocado nenhum biquíni no saco e reagiu em tom de brincadeira. "Vou fazer topless", atirou.

A resposta do Big Brother arrancou gargalhadas. "Já está a trabalhar para as audiências", comentou a voz da casa, entrando na brincadeira com a concorrente.