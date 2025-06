Big Brother surpreende fã de 84 anos em direto!

No «Dois às 10», Maria Bernadete, fã do Big Brother há 25 anos, foi surpreendida com uma mensagem especial do «Big». A emoção tomou conta do estúdio enquanto ouvia a mensagem dedicada a ela, à sua família e ao seu cão, também chamado «Big». Maria Bernadete não conteve as lágrimas e expressou a sua felicidade por este momento único. Saiba mais em TVI Player