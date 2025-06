Boato que envolve Lisa e Nuno é esclarecido por familiar do concorrente

No «Dois às 10», o futuro de Nuno no «Big Brother» é incerto. Clara Semedo, prima de Nuno, fala das expectativas sobre a possível eliminação de Nuno, analisando o impacto da sua relação com Lisa e as últimas notícias da casa. Será que Nuno vai ser o próximo a abandonar o jogo? A relação com Lisa tem sido um ponto central nas discussões, com muitos a questionarem a sua autenticidade e o impacto no jogo de ambos. A carta que Lisa recebeu abalou a sua confiança e reacendeu sentimentos passados, como revelado: «a Lisa realmente ficou sentida com aquilo que leu, porque também foi um bocadinho relembrar daquilo que já sentiu e que já passou». Saiba mais em TVI Player