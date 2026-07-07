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Bomba! Nomeados escolhem os "invisíveis da casa". E um dos selecionados será expulso já esta noite

No Big Brother Verão, Nuno Eiró abre o Diário com uma notícia de Última Hora. A Gala de hoje terá uma expulsão e serão os concorrentes nomeados da semana a escolher os nomeados da noite. A escolha é feita com base naqueles que são “os mais invisíveis”. Tatiana, Sara e João Ventura escolheram Pedro, João Gomes, Vanessa e Íris, que ficam em perigo de sair ainda esta noite.

Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

IRIS – 761 20 20 05

JOÃO GOMES – 761 20 20 07                   

PEDRO – 761 20 20 14

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

  • Big Brother
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