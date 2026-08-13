Boris abandona a festa e descobre a verdade: Miguel amua e avisa «Já tens meia cruz»

No Big Brother Verão, Boris abandona a festa e os colegas contam-lhe que poderiam ter ido todos os concorrentes, porque havia roupas para todos.
Miguel, irritado, afirma que o colega é falso e falou de mais. Boris mostra-se surpreso. Ventura está triste e chateado por não ter ido. O Big Brother surpreende os concorrentes ao mostrar a festa das mulheres no plasma da sala. Miguel vai mandando umas bocas e afirma que Boris já tem meia cruz. Acaba por abandonar a conversa e ao entrar no quarto bate a porta com força.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17