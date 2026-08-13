Boris confronta Sara após sentir-se afastado e resposta surpreende: «Gosto de ti»

No Big Brother Verão, ainda no seguimento da dinâmica, Boris tenta esclarecer-se com Sara.

Boris diz-lhe que ficou triste com ela, porque depois de domingo, ela afastou-se. Sara diz que antes disto acontecer, ele estava mais consigo, com o Nuno e com o Afonso e, agora, está mais com as pessoas com quem ela se dá menos e ele tem de perceber que não tem tanta vontade de se aproximar (até porque os outros não se vão sentir à vontade perto dela). No entanto, também percebe que Boris tem pessoas do seu lado a tentar pô-lo bem, que lhe querem bem e, por isso, não se quer intrometer, mas garante que gosta dele. Selam a conversa com um abraço.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17