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Boris conquista liderança. E esta concorrente ficou nomeada diretamente

No Big Brother Verão, Raquel, Sara e Boris enfrentaram-se na prova do Líder. No final foi Boris quem conquistou a liderança e, por isso está imune esta semana.  Para além deste benefício, o concorrente pode nomear diretamente e escolheu Tatiana.

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