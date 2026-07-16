Boris critica postura de Raquel com Nuno: «Ela queima-se por ser assim»

No Big Brother Verão, Afonso, Boris, Nuno e Raquel conquistam um pequeno-almoço especial. Mal a refeição começa, Raquel pede a Nuno para lhe retirar o fiambre do croissant, dando-se início a uma nova troca de farpas entre os dois. Após o pequeno-almoço, Boris criticou a postura da colega e não deixou nada por dizer.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16