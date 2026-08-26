Boris desaba em lágrimas no confessionário por causa de Vanessa

No Big Brother Verão, Boris conversa com Nuno sobre a relação que mantém com Vanessa e pede a opinião do colega. O concorrente começa por esclarecer que Vanessa é apenas uma amiga e uma pessoa que o ajudou bastante dentro da casa, reforçando que não pretende deixar a mulher desconfortável com a proximidade entre os dois.

Nuno procura tranquilizar Boris e garante que a mulher sabe que o concorrente é uma pessoa de toque, desvalorizando assim a preocupação com a proximidade física entre Boris e Vanessa.

Logo depois do Especial do Big Brother Verão, Boris dirige-se ao Confessionário com a intenção de desistir do programa. Apesar das tentativas dos colegas para o demover, o concorrente mostra-se decidido e garante que a família está em primeiro lugar.

Já no Confessionário, Boris não consegue conter as lágrimas e confessa que pensava que ia conseguir aguentar a pressão, mas admite que, naquele momento, vê a desistência como a única solução.

Em lágrimas, Boris desabafa que só tem vontade de ir embora, considerando que “não é justo” o que está a acontecer. Depois de sair do Confessionário, o concorrente dirige-se à Casa de Banho para lavar a cara. Mais tarde, Vanessa espera por Boris no Quarto e o concorrente conta-lhe tudo o que revelou no Confessionário.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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