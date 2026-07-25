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Boris desabafa sobre Sara, mas Afonso garante: «Se eu não estivesse aqui a ver tudo também ia para o lado dela»

No Big Brother Verão, Boris desabafa sobre Sara. A concorrente ficou magoada com um comentário inesperado do colega. No momento, Afonso garante que se não soubesse de tudo, estaria do lado da colega. 

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo ao minuto aqui

 

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