Boris é acusado de guardar as opiniões para si e a conversa sobe de tom com Tatiana no centro da polémica

No Big Brother Verão, Raquel deseja coragem ao Boris pois quando tem algo negativo a dizer, não tem coragem de partilhar. Todavia, realça que está a melhorar esse aspeto. Boris assume que podia ser mais corajoso no jogo e João pergunta o porquê de se inibir e não partilhar tanto as suas opiniões. Tatiana diz que Boris para se proteger e dar-se bem com todos, não dá as suas opiniões. Acrescenta que todos caíram na sua jogada menos ela, que percebeu logo. Vanessa ri-se e chama-lhe “professora”. Depois da atividade, Boris diz a Tatiana que pensava que ela ia dizer outras coisas, mas a colega garante-lhe que não.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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