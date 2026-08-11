Boris e Sara entram em desacordo após polémica com Raquel

No Big Brother Verão, durante a noite, Boris desabafou com Sara sobre toda a polémica e confessou nunca ter imaginado que uma conversa que teve na cama pudesse «dar azo a isto tudo».

Sara considerou que Boris deveria ter parado assim que Raquel revelou ter ficado incomodada com a situação. O concorrente, porém, questionou a postura da amiga e afirmou que, se Sara é realmente sua amiga, deveria ter ido ter com ele para o aconselhar.

Sara garantiu que o fez, mas Boris não ficou convencido. A concorrente acabou por admitir que gosta muito de Boris e Nuno, mas reconheceu que, ao longo do conflito, poderá ter apoiado e focado mais a sua atenção em Nuno.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17