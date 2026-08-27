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Sobre este vídeo

Boris evita tocar na polémica com Vanessa e Sara não deixa nada por dizer

No Big Brother Verão, durante um debate de polémicas, Boris não quer falar sobre a polémica com Vanessa. Sara interrompe e mostra-se indignada, pois não podem atirar os colegas "aos lobos" e fugir quando os assuntos não são vantajosos para o jogo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

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