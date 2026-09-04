Uma viagem no tempo no percurso de Boris no Big Brother Verão, veja os melhores momentos do concorrente.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Boris fala da "montanha russa" que viveu dentro da casa e faz revelação: «Sentar-me com a minha família para lhes explicar...»
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:12
Boris fala da "montanha russa" que viveu dentro da casa e faz revelação: «Sentar-me com a minha família para lhes explicar...»
Há 3h e 30min
01:48
Temos vencedor: A reação de Nuno ao momento que mudou tudo. Não vai querer perder
Há 17 min
01:48
A horas de estrear o BB All Stars, Maria Botelho Moniz lança recado capaz de surpreender qualquer um
Há 18 min
01:39
O abraço na hora da despedida: o momento que não vai querer perder
Há 23 min
02:48
As lágrimas falaram por si: o reencontro carregado de emoção depois da vitória
Há 33 min
05:53
Venceu contra tudo e contra todos: Eis o grande vencedor do Big Brother Verão
Há 39 min
02:59
De ficar pasmado! Este é o valor total do prémio final que o vencedor ganhará
Há 45 min
01:39
Ao rubro! É esta a chegada a estúdio e estamos a prestes a descobrir o grande vencedor desta edição
Há 48 min
02:01
Hilariante! Ana Duarte não tem dúvidas: o seu bailarino é irmão de ex-concorrente
Há 51 min
02:52
«Não falhaste uma semana»: Maria Botelho Moniz conta tudo a Nuno e o concorrente fica surpreendido
Há 54 min
01:43
De arrepiar! Ao chegar a estúdio, Nuno fala para os pais e o momento emociona qualquer um
Há 56 min
02:06
«Se eu tropeçar...»: Maria dedica palavras a toda a sua equipa e faz confissão inesperada
Há 57 min
04:30
«A nossa estrela»: Big recorda os melhores momentos de Maria Botelho Moniz e é inesquecível
Há 1h e 0min
04:07
«Alegria, colo, segurança»: Maria apelida o Big de pai e o momento é emocionante
Há 1h e 6min
04:51
Um deles vai fazer história: o sonho está a um passo e esta é a despedida emocionante dos candidatos à vitória
Há 1h e 10min
03:02
Em pleno direto, percalço surpreende Maria Botelho Moniz e obriga a pedir ajuda à produção
Há 1h e 17min