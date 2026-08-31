No Big Brother Verão, as emoções de reencontrar a esposa deixa Boris emotivo e o concorrente faz um grande agradecimento e é fortemente aplaudido.
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Boris faz discurso intenso ao voltar dos braços da sua esposa: «Obrigada por este momento...»
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