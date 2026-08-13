Boris leva todas as mulheres à festa para se redimir, mas comentário de Tatiana sobre João gera polémica: «Não é carne, nem peixe»

O Big Brother dá a oportunidade ao Boris de escolher quem vai à feste e o líder escolhe levar as mulheres todas para se redimir dos comentários que fez durante a semana.

Tatiana pede para João ir também, porque o colega “não é carne, nem peixe”. No momento, ninguém critica o comentário, mas quando as raparigas se vão arranjar, João, Afonso e Miguel criticam a colega e afirmam ser preconceituoso. Na Festa, Boris faz um brinde dedicado às mulheres.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17