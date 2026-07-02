Boris muda de opinião sobre Mariana Salgueiro e faz confissão surpreendente

Depois de vencerem a dinâmica "Prancha na Prancha", João Gomes, João Ventura, Boris e Tatiana tiveram direito a um almoço especial, que rapidamente se transformou num momento de conversa sobre o jogo e os restantes concorrentes.
Durante a refeição, Boris surpreendeu ao admitir que mudou a opinião que tinha sobre Mariana Salgueiro. O concorrente confessou que a considerava "destrambelhada", mas explicou que ficou impressionado com o desempenho da colega na Banca dos Beijos, reconhecendo que afinal é uma pessoa bastante atenta.
Já João Ventura voltou a apontar críticas aos concorrentes da casa principal, defendendo que estes não fazem um verdadeiro esforço para conhecer os restantes participantes. A conversa centrou-se ainda nas diferentes perceções sobre a convivência entre as duas casas.
Antes de terminarem o almoço, Boris deixou ainda um aviso a João Gomes, dizendo que a mãe do concorrente aparenta estar mais em baixo e aconselhando-o a permanecer próximo dela e de Diego. Veja o momento.